Perseguição da Rota a carro roubado deixa três mortos na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três suspeitos de roubar um carro foram mortos após perseguição policial com a Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) na manhã desta quinta-feira (1º), na zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a perseguição começou por volta das 11h, após o veículo roubado, um Hyundai HB20 preto, passar por um radar inteligente na Radial Leste. Os policiais receberam a notificação e deram sinal de parada ao carro, mas foram ignorados pelos criminosos. Ainda de acordo com a PM, a perseguição continuou até a rua Tamaindé, próxima à av. Aricanduva. Os homens desceram do carro e atiraram nos PMs, que revidaram. Os três morreram no local.