Elenco do Santos pressiona Dorival para conceder chance a Vecchio

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O futuro do meia Emiliano Vecchio pode mudar nos próximos dias. Preterido pelo técnico Dorival Júnior, o argentino tem se destacado nos treinamentos no CT Rei Pelé e pode ganhar a primeira chance de atuar nesta temporada. A reportagem apurou que o elenco santista faz pressão para que o treinador volte a utilizar o atleta. O atacante Ricardo Oliveira lidera a campanha. Ele foi o responsável por interceder por Vecchio quando o argentino estava afastado e treinava em horários distintos do elenco profissional. Além dele, o presidente Modesto Roma e o auxiliar-técnico Elano também pediram a reintegração de Vecchio. Questionado sobre o assunto, o técnico Dorival Júnior já admitiu que acabou com a punição do jogador após o pedido da diretoria. Vecchio é muito querido pelos jogadores do Santos. Os lideres do elenco alegam que o argentino colabora bastante para o ambiente do grupo de jogadores. Se não bastasse, o meia brilhou em jogo-treino contra o time B recentemente, fato que aumentou a pressão para que Dorival o utilize. Por conta disso, Dorival Júnior já admite internamente que pode inscrever Vecchio para as oitavas de final da Copa Libertadores. O argentino havia sido preterido até pelo volante Yan, que atua mais pelo o time B. A POLÊMICA O desentendimento entre Vecchio e Dorival começou no fim de 2016, quando o argentino foi substituído no intervalo de uma partida e questionou a decisão do treinador. Este foi o primeiro afastamento, mas houve o segundo no início deste ano. Em janeiro, o jogador se reuniu com Dorival e pediu para ser liberado, já que havia recebido três propostas —duas do futebol argentino e uma do futebol árabe. Na conversa, o treinador disse que não o liberaria pois contava com ele para a temporada 2017. Segundo pessoas ligadas ao jogador, o técnico, inclusive, teria dito a Vecchio que era ele o substituto imediato de Lucas Lima. Após a reunião, Vecchio se animou em continuar na Vila Belmiro. Tudo estava resolvido até o treinador divulgar a lista de inscritos para o Campeonato Paulista. Dorival preteriu o argentino e, no fim, optou por inscrever até o jovem Matheus Oliveira em seu lugar. O argentino se sentiu traído por Dorival e resolveu tomar satisfações de novo. Após nova discussão entre eles, Vecchio foi afastado pela segunda vez. Vecchio não escondeu a sua revolta enquanto esteve afastado. Após o clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista deste ano, durante a entrevista do técnico Dorival Júnior, o argentino fez uma postagem no Twitter com os dizeres: "Desculpas, desculpas e mais desculpas". Arrependido, o argentino apagou a publicação. Para piorar a crise entre Vecchio e Dorival, um áudio questionando a escalação do treinador e, inclusive, chamando o técnico de "narigudo", circulou nas redes sociais no mesmo dia. O áudio foi divulgado como se fosse de Vecchio, mas na verdade era de um empresário do futebol, também argentino e conhecido do meia.