Flamengo tenta contratar Everton Ribeiro, Rhodolfo e Geuvânio

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo trabalha dia e noite na expectativa de reforçar o elenco com três nomes para o restante da temporada. Everton Ribeiro, Rhodolfo e Geuvânio são os escolhidos pela diretoria e estão próximos do acerto com o clube. A concretização dos negócios, no entanto, depende de aspectos avaliados pelo clube como fundamentais no momento. Internamente, o departamento de futebol do time rubro-negro trata as três negociações como avançadas, mas prega cautela antes de qualquer confirmação. Valores, tempo de contrato e documentação estão em análise, já que a ideia do clube é a de investir no trio e só contratar outro nome para o segundo semestre em caso de oportunidade de mercado vantajosa.

A situação do meia Everton Ribeiro, ex-Coritiba, segue vista com otimismo na Gávea. O diretor Rodrigo Caetano está em Dubai e discute as melhores condições para a transferência junto ao Al-Ahli. A ideia é a de reduzir a pedida inicial de 5 milhões de euros —pouco mais de R$ 18 milhões— e negociar também a forma de pagamento. Até por isso, as tratativas com Everton Ribeiro seguem e não há prazo previsto para o encerramento. Pode ser nos próximos dias ou até se arrastar um pouco mais.

O certo é que o Flamengo esgotará as possibilidades antes de assinar o contrato com o meia, que já tem um acordo junto ao clube para o vínculo de quatro anos. Se for preciso, no entanto, o clube rubro-negro está disposto a chegar no valor proposto pelos árabes. O zagueiro Rhodolfo, revelado pelo Atlético-PR, é mais um que caminha para ser adquirido de forma definitiva pelo Flamengo. A chegada é dada como certa nos bastidores da Gávea.

Fora dos planos do Besiktas, da Turquia, o atleta passou por uma cirurgia no joelho durante o ano passado, mas teve o aval sobre a recuperação. Os turcos aceitam negociá-lo. O Flamengo sabe que terá de gastar pelo menos R$ 4 milhões para isso e também conversa para fechar a transação em um montante considerado justo. A expectativa é a de rápida resolução.

Outro que está bastante próximo da equipe rubro-negra é o atacante Geuvânio, ex-Santos e atualmente no Tianjin Quanjian, da China. Já existe um acerto entre as partes para um contrato de empréstimo por 18 meses. O jogador viria sem custos para o Flamengo, que arcará apenas com parte do salário, permanecendo a maior porcentagem com os chineses. A transferência é bem vista por Geuvânio e seus representantes, já que no planejamento de carreira é fundamental voltar aos holofotes, o que ele não vive desde que deixou o clube da Vila Belmiro, no início de 2016.

O Flamengo conversa e tenta agilizar todos os processos com o trio. A meta é fechar as contratações o quanto antes, já que a janela de transferências abre em 20 de junho e o departamento de futebol planeja colocar os reforços em campo tão logo seja possível. Com as três negociações concluídas, o Flamengo dará por encerrado o trabalho por reforços em um primeiro momento. Saídas podem até ocorrer, embora não estejam nos planos. Novas contratações apenas em oportunidades e sem custos diretos aos cofres da Gávea.