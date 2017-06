Grêmio supera desconfiança e ganha elogios após sequência de vitórias

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio sai do mês de maio em alta. Com cinco vitórias seguidas usando o time titular, a equipe superou a desconfiança após o Estadual e vive a melhor fase na temporada. A classificação às quartas de final da Copa do Brasil fez os gremistas enxergarem um time maduro e encaixado. Nas palavras da diretoria, as últimas semanas foram esplendorosas. Em maio, o Grêmio venceu Botafogo, Fluminense (duas vezes), Atlético-PR e Zamora (VEN). A derrota para o Sport foi com time formado por reservas e jovens do grupo de transição. "Eu vejo um time mais maduro. Mais natural. Mais consciente até. Um time completamente pronto e que, se mantiver esse ritmo, tem condições de disputar os títulos. Um time que sabe a hora de atacar, de tocar a bola. Vejo o Grêmio extremamente maduro e preparado", disse Romildo Bolzan Jr., presidente do clube. No fim de abril, o Grêmio foi eliminado pelo Novo Hamburgo na semifinal do Campeonato Gaúcho. Isso logo depois de preservar titulares na Libertadores pensando no Estadual. Na primeira semana de maio, para completar, perdeu para o Deportes Iquique (CHI) fora de casa. A remontada veio depois do período de 11 dias sem jogos. A partir da estreia no Campeonato Brasileiro, o time cresceu de produção e atingiu um nível inédito na temporada. "Nosso time joga com toque de bola, todo mundo perto. Isso facilita. Os caras lá na frente também ajudam. Esse momento é bom e temos de permanecer assim", comentou Léo Moura. No próximo domingo (4), o Grêmio recebe o Vasco pela quarta rodada do Brasileiro. Como não tem jogos pela Libertadores ou Copa do Brasil na sequência, deverá usar força máxima. Afinal de contas, maio passou e deixou uma boa fase. Agora, a meta é seguir em alta.