Netflix cancela 'Sense8' após duas temporadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix cancelou a série de ficção-científica "Sense8". Por meio de um comunicado, o serviço de vídeos sob demanda confirmou a informação, mas não esclareceu o motivo que levou ao cancelamento. "Após 23 episódios, 16 cidades e 13 países, a história do cluster de Sense8 está chegando ao fim", disse Cindy Holland, vice-presidente de conteúdo original do serviço, na nota. "É tudo o que nós e os fãs sonhávamos que pudesse ser: forte, emocionante, impactante, radical e completamente inesquecível." Holland ressaltou ainda que "nunca houve um show mais verdadeiramente global com uma equipe e elenco igualmente diversos e internacionais, o que apenas se compara à comunidade conectada de fãs profundamente apaixonados por todo o mundo". A segunda temporada da série foi divulgada há menos de um mês, no dia 5 de maio, quase dois anos após a estreia da primeira. A notícia do cancelamento virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, onde fãs lamentam com memes.