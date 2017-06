Foo Fighters lança primeira música inédita desde 2015

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda americana Foo Fighters surpreendeu seus fãs nesta quinta-feira (1º) e lançou "Run", primeira música inédita desde o EP "Saint Cecilia" de 2015. Pelo Twitter, a banda anunciou aos fãs a nova faixa com post e escreveu "Acorde. Corra por sua vida comigo!". O videoclipe, lançado juntamente com a faixa, foi dirigido por Dave Grohl, vocalista e guitarrista da banda, que produz uma espécie de viagem ao tempo com os integrantes da banda caracterizados como idosos. O clipe está disponível em https://youtu.be/ifwc5xgI3QM