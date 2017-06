Trump anuncia retirada dos EUA do Acordo de Paris sobre o clima

ISABEL FLECK WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (1º) que os Estados Unidos deixarão o Acordo de Paris sobre o clima, assinado em dezembro de 2015 por 197 países e blocos. "Os Estados Unidos vão se retirar do Acordo de Paris sobre o clima, mas vão começar negociações para entrar novamente no Acordo de Paris ou em um acordo completamente novo", disse Trump a jornalistas, nos jardins da Casa Branca. A decisão era aguardada com ansiedade em todo o mundo, já que os EUA são o segundo maior emissor de gás carbônico do mundo, atrás apenas da China. O compromisso assumido pelo país era de reduzir de 26% a 28% as emissões de gases causadores do efeito estufa até 2025. O governo de Barack Obama foi um dos fiadores do tratado. Logo após o anúncio de Trump, Obama disse que o atual governo está se unindo a um "pequeno punhado de países que rejeita o futuro". Durante a campanha eleitoral, Trump já havia ameaçado retirar o país do acordo, enquanto defendia que o aquecimento global era uma "farsa". No entanto, havia divergências dentro da própria equipe do presidente sobre o destino do compromisso assumido na gestão Obama. Enquanto o administrador da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês), Scott Pruitt, e o estrategista-chefe de Trump, Steve Bannon, defendiam que o país abandonasse o acordo, outro grupo, liderado pela filha do presidente, Ivanka, e pelo secretário de Estado, Rex Tillerson, advogava pela permanência, prevendo que o acordo dá margem para ajustes nas metas assumidas. O tratado de Paris é a principal iniciativa global para frear as mudanças climáticas, criando o compromisso de manter o aquecimento da Terra abaixo de 2°C (em relação à era pré-industrial) até o fim do século, tentando limitá-lo a 1,5°C. Na cúpula do G7 (grupo das sete principais economias desenvolvidas) na semana passada na Itália, Trump fora pressionado por líderes mundiais a manter os EUA no pacto. A saída dos EUA deve comprometer metas do acordo e mudar a forma como outros governos, sobretudo os de países em desenvolvimento como China e Índia, tratam o compromisso. Durante as negociações, esses países arrogaram-se o "direito de poluir" por mais tempo, já que sua industrialização e sua consequente ação poluidora é mais tardia. No entanto, a China anunciará nesta sexta (2) um acordo com a União Europeia para tomar medidas que "acelerem o processo irreversível de reduzir o uso de combustíveis fósseis". Tal entendimento e o consequente engajamento chinês no processo poderiam, segundo analistas, mitigar parte do efeito da saída dos EUA do Acordo de Paris.