Vaccari e Dirceu estrelam mural em congresso petista

CATIA SEABRA E MARINA DIAS BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Preso na operação Lava Jato, o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto tem lugar de destaque no mural instalado à entrada do auditório onde ocorre, a partir desta quinta-feira (31), o 6º Congresso Nacional do PT. Além da fotografia de Vaccari -exposta no alto, ao lado de imagens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva- o mesmo mural exibe uma foto do ex-ministro José Dirceu, que foi condenado duas vezes pelo juiz Sergio Moro e recorre em liberdade. Em um outro mural, situado no canto desse saguão principal do centro de convenções, está uma imagem do ex-deputado José Genoino. O mural exibe cenas históricas do partido e imagens de Marisa Letícia, mulher de Lula, morta em fevereiro. O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares chegou ao encontro nacional do PT no início da tarde. Usando chapéu e camiseta vermelha, ele é delegado do congresso petista como representante do Estado de Goiás. Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff participarão da abertura do evento. Lula está em Brasília e informou aos petistas que não se encontrará com integrantes de outros partidos para evitar a ideia de que estaria negociando a eleição indireta de um possível presidente da República.