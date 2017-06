Atlético tem dois vetados e pode chegar a seis novidades na lista para o Atletiba

Jonathan: lateral-direito pode voltar ao time no sábado (foto: Geraldo Bubniak)

A lista de convocados pelo Atlético Paranaense para enfrentar o Coritiba, neste sábado (dia 3) às 16 horas no Couto Pereira, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá novidades. Dois jogadores já estão vetados: os meias Guilherme e João Pedro. Outros seis provavelmente estarão de volta ao time ou ao banco de reservas: os meias Felipe Gedoz e Carlos Alberto, o zagueiro Paulo André, o lateral-direito Jonathan, o atacante Ederson e o volante Bruno Guimarães.

Ederson e Bruno Guimarães não atuaram na quarta-feira (dia 31), contra o Santa Cruz, porque não estavam inscritos na Copa do Brasil. A tendência é que comecem no banco de reservas no Atletiba de sábado.

Paulo André e Jonathan sentiram dores musculares e foram poupados na quarta-feira. “Com esta sequência de jogos, você acaba definindo a escalação no vestiário. Tínhamos dúvidas quanto ao Paulo (André). Ele já havia se queixando de dores musculares”, disse o técnico Eduardo Baptista, na quarta-feira. “O Jonathan, a mesma coisa. Após o jogo (contra o Flamengo), ele se queixou de uma dor no tornozelo. Tinha melhorado hoje à tarde. Até chegou a aquecer. Quando evoluiu o aquecimento, ele se queixou de dor de novo. Eu não queria queimar uma substituição”, explicou, logo após a vitória sobre o Santa Cruz.

A tendência é que Paulo André e Jonathan sejam titulares contra o Coritiba, com Wanderson e Cascardo retornando para o banco.

Guilherme e João Pedro sofreram lesões e foram vetados pelo departamento médico. “O meia-atacante Guilherme sofreu um trauma direto na coluna lombar durante o segundo tempo da partida diante do Flamengo, no último domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, foram solicitados exames pelo Clube, que constataram fraturas do processo transverso de L3 e L4”, informou o site oficial do clube. A previsão de recuperação é de, no mínimo, um mês.

Castigado por lesões, Carlos Alberto, 32 anos, só atuou em seis dos 35 jogos do Atlético na temporada. “O Carlos ainda não treinou. A gente aguarda para ver se ele vai treinar amanhã, vamos precisar reavaliar”, disse Eduardo Baptista. A tendência é que comece no banco e entre no segundo tempo do clássico.

Felipe Gedoz está recuperado de um edema ósseo no joelho e tem até chances de começar como titular. No entanto, não atua há quase um mês – seu último jogo foi em 3 de maio – e o preparo físico pode pesar. “O Gedoz já vem treinando e ganhando condição. E é uma opção para o clássico”, declarou.

A provável escalação para sábado é Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio; Nikão, Lucho González, Rossetto e Pablo (Felipe Gedoz); Grafite (Eduardo da Silva).

Nos dois jogos no comando do Atlético, Eduardo Baptista usou o esquema tático 4-1-4-1, com Otávio como único volante. Pablo e Nikão foram os “extremos” (ou “meias-pontas”). Rossetto e Lucho jogaram como meias-centrais.