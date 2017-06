Resort nas Filipinas é alvo de ataque reivindicado pelo Estado Islâmico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Disparos foram reportados em um hotel cassino de Manila, capital das Filipinas, nesta quinta-feira (1º), informou o operador do complexo. Pouco depois a facção extremista Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque. "O Resorts World Manila está interditado, depois de informes de disparos [efetuados] por homens não identificados", relatou a empresa em sua conta no Twitter. "A companhia está trabalhando estreitamente com a polícia nacional para garantir que todos os clientes e funcionários estejam a salvo", acrescentou a nota. O Estado Islâmico informou em um comunicado que os autores do ataque eram soldados da milícia. A polícia confirmou os informes de tiros no Resorts World, que fica em frente a um dos terminais do aeroporto internacional de Manila. Não há até o momento informações sobre vítimas. Na última passada, o presidente filipino, Rodrigo Duterte, impôs a lei marcial em toda Mindanao (sul) para por fim ao que ele chamou de ameaça crescente do Estado Islâmico na região. A declaração da lei marcial ocorreu logo após militantes realizarem atos de violência na cidade de Marawi (sul), que fica a 800 km de Manila. O ataque desta quinta (1º) ocorre em meio a uma ofensiva do governo filipino contra milícias ligadas à facção extremista Estado Islâmico. Duterte alertou na semana passada que ele pode vir a estender a lei marcial para o resto do país se a ameaça terrorista se espalhar.