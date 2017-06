Cotas de R$ 8,6 milhões do Paraná Clube estão bloqueadas

O Paraná Clube tem direito a receber cotas de TV de R$ 3,4 milhões pela campanha que fez na Copa do Brasil de 2017. São R$ 300 mil pela 1ª fase, R$ 375 mil pela 2ª, R$ 810 mil pela 3ª, R$ 900 mil pela 4ª e R$ 1,05 milhão pelas oitavas. Por toda a Série B de 2017, o clube tem assegurados R$ 5,2 milhões de cotas de TV.

No entanto, nenhum centavo desses R$ 8,6 milhões chegou até os cofres do Paraná. Quem garante é o presidente do clube, Leonardo de Oliveira. “Mesmo com todas essas fases que nós passamos, ainda não conseguimos fazer nenhum centavo da Copa do Brasil entrar no caixa do clube. Nós temos hoje, em penhoras, por volta de R$ 9 milhões a R$ 10 milhões na CBF”, disse o dirigente em entrevista ao Sportv. “Ou seja, até que nós tenhamos receitas compatíveis a essa penhora, não recebemos nenhum centavo para disputar a Série B”, explicou.

O dirigente não revelou a quais processos judiciais se referem essas penhoras. Nos últimos dez anos, o Paraná vem sendo alvo de ações trabalhistas de jogadores, técnicos e outros profissionais.