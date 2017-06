Um dos maiores torneios juvenis do mundo acontece essa semana no Paraná

Alphaville Graciosa Clube recebe de sexta-feira a domingo (2 a 4 de junho), um dos maiores torneiros juvenis do mundo. O Faldo Series South America Championship 2017, criado pelo campeão britânico Sir Nick Faldo e é válido para os rankings nacional e mundial juvenil.

A etapa sul-americana do circuito enviará os campeões das categorias para a Grand Final mundial, com o local ainda a ser definido, para representar o continente. As principais categorias da competição são de até 21 anos, até 18 anos e até 16 anos, no masculino, e no feminino até 21 anos e até 16 anos.

Paralelamente acontece o Faldo Mini Series, que serve como incentivo para os jovens golfistas de até 13 anos, todavia esses, não concorrem à viagem do Grand Final.

O treinador de Nick Faldo, Keith Wood, ganhador do prêmio Top 25 Golf Instructor do Reino Unido, será uma das atrações do evento. Estará a disposição dos juvenis dando dicas e clínicas de golfe, além de oferecer um treinamento aos profissionais, sócios do Alphaville e professores da modalidade.

O paranaense Luiz Felipe Miyamura, nomeado recentemente como o novo coach nacional da Confederação Brasileira de Golfe, estará disponível aos juvenis durante todo o torneio, fornecendo avaliações com os equipamentos Flightscope e SAM PuttLab ambos adquiridos pela CBG em convênio com o Ministério do Esporte.

O Faldo Series South America Championship é organizado pela CBG e pelo Faldo Series, com apoio do Alphaville Graciosa Clube, e da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe. O torneio conta também com apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB), com recursos da Lei Agnelo Piva, do R&A, European Tour e International Junior Golf Academy.

Abaixo os jogadores representantes da FPCG:

28º Aberto de Golfe do Estado do Paraná oferecido por Weiku

A capital paranaense irá receber em junho, de 16 a 18, os melhores golfistas do país – e do mundo – para a disputa do maior torneio realizado anualmente pela FPCG. O 28º Aberto de Golfe Estado do Paraná oferecido por Weiku, válido para os rankings estadual, nacional e mundial, será disputado na modalidade Stroke Play.

As primeiras categorias competem no Clube Curitibano em três rodadas, totalizando 54 buracos. Com exceção da categoria M2 que compete no Curitibano, as demais jogam no Alphaville Graciosa Clube em 36 buracos. A competição vai premiar os campeões gerais, bem como os três primeiros colocados de cada categoria.

As inscrições podem ser efetuadas até às 17h do dia 09 de junho, ou até o preenchimento das vagas, através do link logo abaixo.

O 28º Aberto de Golfe do Estado do Paraná oferecido por Weiku é uma realização da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe com apoio do Clube Curitibano, Alphaville Graciosa Clube, Confederação Brasileira de Golfe e Àgua Mineral Sferriê.

O torneio também conta com patrocinadores oficiais da FPCG: Poliservice Serviços, Carrér Agrícola, Harbor Hoteis, Elco Engenharia de Montagens Ltda., Dorigo Materiais de Construção, 10 Pastéis e Otello.

AVISO: Lista de espera M0, M1 e M2

Abertura do circuito 30+ da FPCG

O Las Palmas Golf & Country Club realiza no dia 07 de junho (quarta feira) a 1ª Etapa do Circuito 30+, organizado pela Federação Paranaense e Catarinense de Golfe. A disputa será na modalidade stroke play em 18 buracos com shot gun às 13h. Podem participar golfistas federados à FPCG, como também de outras federações, desde que possua um handicap oficial.

O Circuito tem como objetivo a confraternização entre os participantes, visando estimular o espírito competitivo de todos. Ao todo serão cinco etapas realizadas durante o ano de 2017.

Os golfistas da categoria Pré Sênior deverão ter até 54 anos de idade, Sênior de 55 anos a 69 anos e o Super Sênior 70 anos e acima. O torneio é dividido em quatro categorias, são elas:

? 1ª categoria (Gross);

? Categoria Pré-Sênior Ouro: índex até 17,0 (Net) e Prata: índex de 17,1 a 32,9 (Net),

? Categoria Sênior Ouro: índex até 17,0 (Net) e Prata: índex de 17,1 a 32,9 (Net);

? Categoria Super Sênior Ouro: índex até 17,0 (Net) e Prata: índex de 17,1 a 32,9 (Net).

Após a disputa, será realizado um jantar de confraternização que acompanha a entrega dos prêmios aos campeões.

O valor da inscrição da primeira etapa é de R$ 120,00, as mesmas deverão ser feitas até o dia 06 de junho diretamente com a secretária do clube através do telefone: (41) 3398-3596 / 98482-0091 ou pelo email: geral@paranagolfecountryclub.com.br.

A etapa é patrocinada pela empresa Nova Castro com o apoio do Las Palmas Golf & Country Club.

Adilson Ramos e Maria Cristina Bueno são campeões do 9º Open Aguativa Golf Resort

O Aguativa Golf Resort recebeu no último final de semana, nos dias 27 e 28 de maio golfistas de todo o estado para a disputa de seu 9º Aberto de Golf que foi disputado nas categorias Stroke Play e Stableford.

O campo estava em perfeitas condições de prática, onde todos os jogadores elogiaram pelo belíssimo trabalho realizado pela manutenção. O torneio foi muito bem organizado, sendo que, a infraestrutura foi considerada uma das melhores até o momento.

A programação social, assim como o campo, também não deixou a desejar. No sábado foi realizado um jantar dançante com música ao vivo e, no domingo, o encerramento foi marcado com um churrasco de confraternização, onde foram entregues os troféus aos vencedores. Além disso, foi armada uma tenda no local, onde os golfistas puderam saborear deliciosos sanduíches, sucos de laranja, frutas, refrigerantes, e água no campo. No buraco 19 foi servido também chope nos dois dias de disputa.

Os grandes campeões do torneio foram Adilson Ramos e Maria Cristina que jogaram 143 gross e 156 gross, respectivamente. Os vice-campeões foram Ivan Fuganti com 148 gross e Zenilda Alves de Souza com 176 gross.

Na categoria M1, com índex até 8,5, o 1º lugar ficou com Igor Miyoshi com 137 net; 2º lugar ficou com Augusto Aquino com 137 net; e, o 3º para Jair Benke com 138 net.

O golfista Adriano Beccati ficou com o 1º lugar da categoria M2, com índex de 8,6 a 14, o mesmo finalizou com 139 net. O segundo colocado foi Antonio Donizete de Sá com 140 net, seguido por Pedro Henrique dos Santos com 142 net.

Na categoria M3, com índex de 14,1 a 22,1 o vencedor foi Eduardo Cinagawa, seguido por Danilo Takamori e Rogerio Gabriel Alvez que empataram com 142 net e decidido no critério de desempate.

Na categoria M4, com índex de 22,2 a 33,2, jogado no sistema Stableford, o primeiro colocado foi Rafael Pacheco com 78 pontos, seguido por Guilherme Palazzio com 75 pontos e Mauro Freitas com 71 pontos.

No feminino, as golfistas disputaram em categoria única com índex até 23,7. A primeira colocada foi Eliana Higino com 149 net, a segunda colocada foi Alice Ito com 155 net e Rosa Kamizaki com 159 net.