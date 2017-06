Saída de Sturm está 'fora de cogitação', diz secretário de relações de Doria

ISABELLA MENON SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Isso está fora de cogitação", afirmou nesta quinta (1º) Milton Flávio, secretário de relações governamentais de João Doria (PSDB), sobre uma possível saída de André Sturm (Cultura). Após reunião com os manifestantes que ocupam desde a tarde de quarta-feira (31) a SMC (Secretaria Municipal de Cultura), Flavio pediu a desocupação do prédio e se propôs a acompanhar o grupo até o dia 12 de junho, data proposta para reunião com Secretaria da Fazenda para renegociar o congelamento das verbas da Cultura. Este é o quarto protesto na sede da pasta desde que André Sturm assumiu o cargo, em janeiro. Segundo a polícia, até 120 pessoas estão na frente da Galeria Olido, sede da SMC. Os manifestantes afirmam que mais de 200 pessoas participam do ato que pede a renúncia do secretário, o descongelamento de R$ 100 milhões para políticas públicas de programas de atividades fins e uma comissão da sociedade civil junto com agentes públicos que irá acompanhar e implantar o Plano de Municipal de Cultura. De acordo com o presidente da Cooperativa Paulista de Teatro, Rudifran Pompeu, durante a gestão Haddad "apesar dos confrontos, sempre era possível conversar". Para Pompeu, o maior problema do atual secretário, além da falta de diálogo, é a "mentira". "Ele mente. Ele falou que teve que colocar barricada durante a ocupação, o próprio governo desmentiu isso." Entre as reivindicações, Helena Bastos, do grupo Música Noir, destaca as mudanças no edital de fomento à dança. Segundo ela, o maior problema foi a sua descaracterização que "antes o artista não ficava dependente da lei de incentivo, como a Rouanet, e tinha possibilidade de continuação do projeto".