Petrobras rola dívida de R$ 6 bilhões com Banco do Brasil

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou nesta quinta (1) uma operação de rolagem de dívida com o Banco do Brasil no valor total de R$ 7 bilhões, com o objetivo de alongar o prazo de vencimento dos seus empréstimos. Na operação, a petroleira tomou um empréstimo de R$ 7 bilhões, com vencimento em 2022. Desse montante, R$ 6 bilhões foram usados para pagar dívida também com o BB, mas com vencimento em 2019. Segundo a estatal, a operação faz parte de uma estratégia para melhorar o perfil de seu endividamento, que concentra grande volume de vencimentos no final desta década. Em maio, por exemplo, a companhia anunciou a emissão de US$ 4 bilhões em títulos de longo prazo no mercado internacional para pagar de forma antecipada dívidas que venceriam em 2018. A estatal não informou as condições de juros do novo financiamento com o Banco do Brasil. "A Petrobras continuará avaliando novas oportunidades de financiamento de acordo com a sua estratégia de gerenciamento de passivos, que visa à melhora do perfil de amortização e à redução do custo da dívida", disse a empresa, em nota oficial.