Delator relata propina em dinheiro a Serraglio

Serraglio (PMDB): deputado voltou ontem à Câmara (foto: Agência Brasil)

O ex-superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, Daniel Gonçalves Filho – preso em março pela operação Carne Fraca, sob acusação de chefiar um esquema de corrupção através da cobrança de propina de frigoríficos – afirmou em negociação de delação premiada com o Ministério Público Federal que empresas do setor alimentício faziam pagamentos “normalmente em espécie” ao deputado federal e ex-ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB). Serraglio, demitido no domingo do cargo após menos de três meses, retomou ontem seu mandato na Câmara Federal, após recusar convite do presidente Michel Temer para assumir o Ministério da Transparência.

Segundo Gonçalves Filho, o parlamentar seria um de seus “padrinhos” no cargo. Ao lado de Maria do Rocio Nascimento, ex-chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Gonçalves Filho é apontado pela PF como responsável por arrecadar propinas de frigoríficos e empresas alimentícias.

A proposta de delação do fiscal está na Procuradoria-Geral da República (PGR). Como vai reassumiu sua cadeira na Câmara, Serraglio pode ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), caso o acordo seja homologado pela Corte.

Por meio de sua assessoria, o deputado negou as acusações. “Absolutamente impossível ele estar falando isso. Jamais, em momento algum, o deputado tratou com ele sobre qualquer tipo de recursos, menos ainda de qualquer tipo de ilicitude”, informou a nota.

Valores

O candidato a delator afirmou no documento para os procuradores que empresas do setor de carnes e processados pagavam valores para Serraglio e outros políticos. Gonçalves Filho explicou em um dos anexos que ele mesmo entregava o dinheiro para o peemedebista.

Em março, um grampo da Carne Fraca capturou uma conversa de Serraglio com o fiscal agropecuário. No diálogo, Serraglio se refere a Gonçalves Filho como “o grande chefe”. Segundo a decisão que deflagrou a operação, “em conversa com o deputado Osmar Serraglio, Daniel é informado sobre problemas que um frigorífico de Iporã (Noroeste do Estado) estaria tendo com a fiscalização do ministério (o Frigorífico Larissa situa-se na mesma cidade)”.

O frigorífico pertence ao empresário Paulo Rogério Sposito, candidato a deputado federal por São Paulo em 2010 com o nome Paulinho Larissa. “Logo após encerrar a ligação, Daniel ligou para Maria do Rocio, contando-lhe que o fiscal de Iporã quer fechar o Frigorífico Larissa daquela localidade”, informou a decisão. “Ele pede a ela que averigue o que está acontecendo e lhe ponha a par. Ela então obedece a ordem e em seguida o informa de que não tem nada de errado lá, está tudo normal, informação depois repassada a Osmar Serraglio.”

Na terça-feira, o deputado recusou convite do presidente para assumir o Ministério da Transparência, então ocupado por Torquato Jardim, nomeqado para a Pasta da Justiça em seu lugar. Com isso, frustrou a estratégia do Palácio do Planalto de garantir a manutenção do foro privilegiado de seu suplente na Câmara, Rodrigo Rocha Loures (PMDB), filmado recebendo uma mala com R$ 500 mil em propina do grupo JBS.