Demanda da RMC sobrecarrega hospitais infantis em Curitiba

Pronto-atendimento do Hospital Pequeno Príncipe: pais precisam esperar entre 1 e 6 horas para conseguir que seus filhos sejam consultados pelos médicos do local (foto: Franklin de Freitas)

Com a chegada dos dias de frio e a proximidade do inverno, que acarretam no aumento no número de infecções respiratórias em crianças, os serviços de saúde vivem um período de superlotação em Curitiba. Um dos exemplos é o Hospital Pequeno Príncipe, referência no atendimento pediátrico, que vem funcionando no seu limite operacional nas últimas semanas. Pais e mães, com ou sem plano de saúde, têm de esperar por pelo menos uma hora e no máximo seis para conseguir atendimento.

Essa sobrecarga, contudo, não se deve somente ao aumento natural das ocorrências nesta época do ano, com condições climáticas favoráveis ao aparecimento de problemas e a circulação de muitas viroses. É que neste ano também cresceu 62% o número de pacientes da região metropolitana que procuram o hospital. Entre janeiro e abril de 2016, por exemplo, foram 2.664 atendimentos a pacientes da RMC. Neste ano, foram 4.325 pacientes da região no mesmo período.

“O que percebemos é que estamos tendo mais procura de não curitibanos. A Região Metropolitana está crescendo muito e ao que tudo indica esses municípios investem menos na atenção básica. Então essas pessoas, por sentirem dificuldade no acesso à saúde, tem vindo mais aos hospitais”, explica doutor Donizetti Giamberardino, diretor clínico do Hospital Pequeno Príncipe.

Ainda segundo o médico, o público do hospital poderia ser dividido em dois: de um lado, os pacientes do Sistema Único de Saúde. Do outro, os do sistema suplementar, ou seja, os que têm plano de saúde. Para os primeiros, o movimento é intenso durante toda semana, com os pacientes tendo de encarar filas frequentemente. Já no caso dos pacientes com plano de saúde, os problemas costumam acontecer nos finais de semana.

“Quando a pessoa tem mais dificuldade é que ela acaba procurando os hospitais. Então os pacientes de plano de saúde costumam vir mais nos finais de semana e feriados prolongados, que é quando os consultórios fecham e eles não conseguem consultas com seus pediatras. Já no SUS, têm sempre (superlotação), são todos os dias da semana que eles têm problemas. Não há essa sazonalidade”, aponta.

Com relação aos horários, porém, Giamberardino explica que o maior movimento durante a semana costuma ser registrado entre 6 horas da tarde e 10 horas da noite. “As crianças dependem de seus responsáveis legais e suas circunstância. Então a pessoa chega em casa depois do trabalho, percebe que o filho está doente e aí vai atrás de um médico”. Já nos finais de semana, o movimento migra para o horário de almoço, especialmente no caso dois pacientes dos planos de saúde.

Médico atribui culpa ao sistema

De acordo com o diretor clínico do Hospital Pequeno Príncipe, o doutor Donizetti Giamberardino, essa sobrecarga sobre o hospital é um reflexo da desorganização e ineficiência dos sistema de saúde de base, que deveriam fazer essa triagem dos pacientes para então encaminhá-los ao hospital quando o caso demandar uma atenção maior.

“Tudo isso (da sobrecarga) é porque nós não temos um sistema organizado de base. Se os usuários de saúde tivesse facilidade de acesso e confiança na unidade próxima de sua casa (caso dos pacientes SUS), se as pessoas tivessem acesso aos consultórios e aos seus pediatras (caso dos pacientes com plano de saúde), não teríamos isso. É um sistema desorganizado e ineficiente”, diz o especialista, afirmando ainda não notar avanços ao longo dos últimos anos. “Pelos números, percebemos que nada tem mudado.”

Os baixos índices de internação, inclusive, são evidência desse problema citado por Giamberardino. No caso dos pacientes com planos de saúde, apenas um em cada 100 que procuram o hospital acabam internados. Já no caso dos pacientes do SUS a média fica entre oito e dez de cada 100 pacientes.

Problema não é exclusividade do HPP

A questão envolvendo pacientes da região metropolitana, aliás, não é exclusividade do Hospital Pequeno Príncipe. Na Capital, um levantamento realizado no final de 2015 pela Secretaria Municipal de Saúde revelou que um em cada 10 pacientes que procuram assistência médica nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 Horas de Curitiba não moram na Capital.

Mensalmente, as nove UPAs da cidade realizam 91 mil atendimentos, dos quais cerca de 9 mil pacientes viriam da RMC. A principal pressão no sistema vem dos municípios limítrofes, como Colombo, Almirante Tamandaré, Pinhais, São José dos Pinhais e Piraquara. Esse impacto é mais sentido nas UPAs Boa Vista e Matriz, onde entre 30% e 40% do total de atendimentos são para usuários de outros municípios. Já nas UPAs Cajuru, Campo Comprido e CIC, o fluxo de pacientes de outras cidades gira entre 10% e 15% do volume total de atendimentos.

Aos cofres públicos, o custo com esses “pacientes forasteiros” acaba sendo alto. Por mês, a Prefeitura desembolsa quase R$ 1,6 milhão com atendimento a usuários de outros municípios. Esse valor é maior que o custo de manutenção de um equipamento do porte da UPA Matriz, de R$ 1,3 milhão.