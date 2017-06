Condenado vai ao Conselho de Ética

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por fraude em licitações, o senador Ivo Cassol (PP-RO) foi indicado ontem como membro titular do Conselho de Ética do Senado. Além de Cassol, o Bloco Parlamentar Democracia Progressista (composto por PP e PSD) escolheu ainda o senador Lasier Martins (PSD-RS) para o colegiado, que é alvo de inquérito no STF por agressão à mulher. Os senadores Gladson Cameli (PP-AC) e Otto Alencar representarão o bloco como suplentes do Conselho nos próximos dois anos.

Os outros blocos da Casa já haviam feito as indicações, que foram aprovadas pelo plenário da Casa na terça-feira. Por ser o mais idoso entre os integrantes do colegiado, o senador João Alberto Souza (PMDB-MA) marcou a reunião de instalação do colegiado para o próximo dia 6. Na ocasião, os parlamentares também elegerão o presidente e vice-presidente do conselho.

Até agora, 24 dos 30 membros do colegiado foram indicados pelas lideranças partidárias. Basta a metade das indicações para o funcionamento do colegiado, cujo objetivo é analisar denúncias por quebra de decoro parlamentar que podem levar à cassação de mandato.