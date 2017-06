Trump anuncia saída dos EUA de acordo do clima

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem a decisão de retirar o país do Acordo de Paris, que define os compromissos globais na luta contra os efeitos das mudanças climáticas.Os termos e as condições da retirada deverão ser conhecidos progressivamente. Concretamente, o anúncio do presidente americano vai de encontro à decisão de líderes mundiais expressa recentemente na reunião de cúpula do G7 (grupo dos sete países mais industrializados do mundo) no sentido de apoiar o acordo climático. Três dias depois do término da reunião, Donald Trump e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, trocaram críticas que refletiram a falta de entendimento sobre a manutenção do Acordo de Paris. A única voz dissonante quanto à necessidade de endossar os esforços ambientais foi justamente a dos EUA, que oficializaram a posição de se retirar formalmente do tratado global. Firmado em 2015, após mais de 10 anos de negociações infrutíferas para mitigar o efeito da atividade econômica no clima, o tratado foi assinado por 195 países e ratificado por 147.

Crítica

Bélgica — Na esteira da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o seu país do acordo climático de Paris, o comissário para Ação Climática da União Europeia (UE), Miguel Arias Cañete, publicou um comunicado lamentando a decisão do republicano e assegurou o comprometimento da Europa com suas obrigações. “Estamos do lado certo da história”, escreveu o comissário. “Hoje é um dia triste para a comunidade global, uma vez que um parceiro importante vira as costas para a luta contra a mudança climática”, diz o comunicado.

Tiroteio

Filipinas — Tiros e explosões foram ouvidos na manhã de ontem em um resort em Manila, capital das Filipinas. De acordo com a CNN, um homem armado fez disparos contra hóspedes no segundo andar do Resorts World Manilla, que foi cercado por veículos de polícia, dos bombeiros e uma equipe da Swat. Um operador do grupo extremista Estado Islâmico nas Filipinas reivindicou a autoria do ataque, afirmou há o portal de contraterrorismo SITE. O atentado teria sido realizado por “lobos solitários soldados do Califado”, afirmou a diretora do portal, Rita Katz.

Ciberataque

França — O chefe da agência de cibersegurança da França, Guillaume Poupard, que investigou vazamento de dados da campanha eleitoral do presidente do país, Emmanuel Macron, divulgou ontem que não foram encontradas evidências de envolvimento da Rússia no ataque cibernético. Em entrevista, Poupard afirmou que o ataque à campanha de Mácron “foi tão genérico e simples que o responsável pode ter sido qualquer um”. Os especialistas começaram a trabalhar após documentos roubados da campanha de Macron terem sido divulgados.

Deportação

México — O número de cidadãos mexicanos indocumentados deportados pelas autoridades dos Estados Unidos caiu sob a administração do presidente Donald Trump, apesar da sua posição anti-imigração, informou o governo do México. Até o final do mês passado, os EUA deportaram 29 mil imigrantes a menos do que no mesmo período do ano passado, quando Barack Obama ainda era presidente, disse o vice-ministro da Imigração do México, Humberto Villanueva. Ele disse ques eu país ainda não viu as deportações em massa que temia.