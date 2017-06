Paraná terá fim de semana gelado, até com geada

A sexta-feira gelada é apenas uma amostra do que espera os paranaenses neste fim de semana. Com previsão de temperaturas mínimas abaixa dos 10 graus, o Simepar aponta como ideias para a formação de geadas nesta sexta, sábado e também neste domingo.

As geadas devem ocorrer em Campo Mourão, Laranjeiras do Sul, Guarapuava, Pato Branco, União da Vitória, Rio Negro e Ponta Grossa.

Mas as temperaturas mais baixas estão previstas para as cidades do interior. As mínimas mais baixas do estado devem ficar em 5 graus. Esta é a temperatura prevista para as cidades de Telêmaco Borba e Jaguariaíva, onde os termômetros não passam de 18 graus ao longo do dia.

Apesar das temperaturas não subirem muito nesta sexta-feira, o dia deve ser ensolarado na maior parte do estado.

O curitibano, já acostumado com as baixas temperaturas, comuns ao período do ano, já enfrentou ontem uma volta gelada para casa. No comecinho da noite, o Simepar registrava 6 graus na Capital.

O dia amanheceu um pouco mais quente. Segundo o Simepar, a mínima deve ser de apenas 8 graus. À tarde, o sol pode ajudar a aquecer um pouco já que a perspectiva de máxima é 18 graus.