Médico atribui culpa ao sistema de saúde de base

De acordo com o diretor clínico do Hospital Pequeno Príncipe, o doutor Donizetti Giamberardino, essa sobrecarga sobre o hospital é um reflexo da desorganização e ineficiência dos sistema de saúde de base, que deveriam fazer essa triagem dos pacientes para então encaminhá-los ao hospital quando o caso demandar uma atenção maior.

“Tudo isso (da sobrecarga) é porque nós não temos um sistema organizado de base. Se os usuários de saúde tivesse facilidade de acesso e confiança na unidade próxima de sua casa (caso dos pacientes SUS), se as pessoas tivessem acesso aos consultórios e aos seus pediatras (caso dos pacientes com plano de saúde), não teríamos isso. É um sistema desorganizado e ineficiente”, diz o especialista, afirmando ainda não notar avanços ao longo dos últimos anos. “Pelos números, percebemos que nada tem mudado.”

Os baixos índices de internação, inclusive, são evidência desse problema citado por Giamberardino. No caso dos pacientes com planos de saúde, apenas um em cada 100 que procuram o hospital acabam internados. Já no caso dos pacientes do SUS a média fica entre oito e dez de cada 100 pacientes.