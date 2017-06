Rock Rural em cartaz na Caixa Cultural

A Caixa Cultural Curitiba apresenta, de hoje a domingo, o espetáculo Encontro das Gerações do Folk Rock Rural, com o anfitrião Tuia, além dos consagrados Guarabyra (da dupla Sá & Guarabyra), Tavito (Clube da Esquina) e do violeiro Ricardo Vignini. O show inédito de Rock Rural, gênero que mistura o folk americano à música regional brasileira, trará grandes canções dos artistas além de clássicos do ritmo. Ao lado de Tuia, eles farão interpretações em duetos e também cantarão sozinhos. Para os que não conhecem o gênero, o anfitrião Tuia explica que assim como a Jovem Guarda e o Tropicalismo, o Folk Rock Rural é também um movimento importante na música brasileira. “É um movimento que está vivo e presente”, completa. Tuia avisa que não se trata de um show indie, como quando o folk começou. “A gente segue a influência brasileira. E mistura clássicos com elementos mais novos. É nostalgia com frescor”, resume o músico, que faz questão de ressaltar que o show não é um espetáculo de flashback, como se fossem covers. O repertório reúne canções que resistiram ao tempo.