Capital Inicial faz show no Teatro Positivo

O Acústico NYC vai além dos hits do Capital Inicial (foto: Divulgação)

A Prime traz ao palco do Teatro Positivo, amanhã mais uma super atração do rock nacional. Em única apresentação, a banda Capital Inicial retorna a Curitiba com a turnê Acústico NYC, apresentando o disco homônimo lançado em 2015 no Terminal 5 de Nova York. Desta vez, o “acústico turbo” de Dinho Ouro Preto e banda chega à capital recheado de homenagens e grandes sucessos do Capital Inicial “O Acústico NYC vai além dos hits obrigatórios. Ele recupera canções de álbuns recentes que não foram trabalhadas como singles, mas mereciam uma nova chance, casos da emblemática Ressurreição e de O Cristo Redentor, além de introduzir três inéditas: Vai e Vem, A Mina e Doce e Amargo, revela Dinho.

SERVIÇO

Capital Inicial - Acústico NYC

Quando: Amanhã, às 21 horas

Onde: Teatro Positivo (Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Quanto: de R$ 85,00 a R$ 260, de acordo com o setor.