Sisu já supera número de inscritos do ano passado; resultado sairá no dia 5

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sisu (Sistema de Seleção Unificado) de meio de ano superou, no início da noite desta quinta (1º), o número de inscritos da edição de 2016. Segundo o MEC, o processo seletivo deste ano já tinha, às 18h, 887.861 candidatos disputando quase 52 mil vagas —no segundo semestre de 2016 foram 871.358. As inscrições podem ser feitas pela internet até às 23h59 desta quinta. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso, podendo alterá-las até que sejam encerradas as inscrições —o sistema considerará válidos os últimos cursos confirmados. Estudantes de qualquer lugar do país podem disputar uma vaga nas instituições de ensino que aderiram ao programa. O candidato, no entanto, tem que ter feito a prova do Enem em 2016 e tirado nota acima de zero na redação, já que a nota no exame é usada no processo de seleção. Nesta edição de meio de ano, o Sisu oferece vagas para 1.462 cursos em 63 instituições. O Estado com mais instituições com vagas disponíveis é Minas Gerais, seguido por Rio, Bahia e Rio Grande do Sul. Veja aqui a lista completa. O resultado será divulgado em 5 de junho e os candidatos selecionados poderão efetuar suas matrículas na instituição para a qual foram selecionados entre os dias 9 e 13 do mesmo mês. A convocação dos candidatos em lista de espera será feita pela própria instituição, a partir de 26 de junho.