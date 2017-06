Roda de samba com Thiaguinho

Neste domingo (4) Curitiba irá receber o evento Tardezinha, comandado e criado pelo cantor Thiaguinho. A festa acontecerá em um lugar inédito, na Piscina do Espaço Hípica. No show, o cantor traz músicas autorais e de sucessos do pagode, onde torna tudo uma festa entre amigos. A produção é assinada pela produtora curitibana CWB Brasil. Os ingressos estão à venda no 4º lote a partir de R$130. Com um repertório marcado por grandes hits, o show traz a mistura de canções como Deixa Acontecer, Brilho de Cristal e Toda Noite. Sucessos como Domingo, de Alexandre Pires, e Flor de Lis, de Djavan, também estão no produto. “Não foi fácil escolher o repertório, tem tanta música legal. Mas conseguimos fazer um setlist muito descontraído”, diz ele.