Zeca Baleiro toca de graça no MON

O cantor de MPB Zeca Baleiro faz amanhã apresentação gratuita amanhã no jardim do Museu Oscar Niemeyer (MON). O show faz parte da terceira edição do Festival BB Seguridade de Blues e Jazz. O line-up ainda conta com Joe Louis Walker e Wallace Roney Quintet. Essa é a primeira vez que o festival passa por Curitib; Em 2016, os shows atraíram 15 mil pessoas em São Paulo; 20 mil em Brasília; 18 mil em Recife e 32 mil em Porto Alegre. Além de Curitiba, a capital mineira Belo Horizonte também entrou no roteiro. O evento começa às 11h, com show da Orleans Street Jazz Band e vai até às 19h. O show do cantor brasileiro Zeca Baleiro começa às 17h40.