Ariana Grande retoma turnê após ataque e confirma shows no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As apresentações de Ariana Grande no Brasil estão confirmadas, informaram os organizadores nesta quinta (1º). A realização dos shows na Jeneusse Arena, no Rio de Janeiro (29/6), e no Allianz Parque, em São Paulo (1º/7), estava incerta desde que a cantora suspendeu sua turnê após o atentado que matou 22 pessoas na saída de seu show em Manchester, no Reino Unido, no dia 22 de maio. Ariana deve retomar a turnê mundial no dia 7 de junho, em Paris. Neste domingo (4), a artista fará um show beneficente em Manchester -os 45.000 ingressos postos à venda na manhã desta quinta (1º) esgotaram em seis minutos.