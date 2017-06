Ney Matogrosso volta a Curitiba com 'Atento aos Sinais'

Ney Matogrosso adianta que vai começar o show com rock e terminar com pop (foto: Divulgação)

Ney Matogrosso faz única apresentação do show Atento aos Sinais amanhã no Teatro Guaíra. Ney adianta que vai começar o show com rock e terminar com pop, uma proposta dançante e nada intimista. O show traz uma roupagem clássica e contemporânea, numa interpretação singular de compositores novos e consagrados. Entre os nomes Paulinho da Viola, Caetano Veloso, Itamar Assumpção, Criolo e Vitor Ramil, entre outros.

Mesclando canções em uma criteriosa seleção, o repertório inclui músicas como Vida Louca (Lobão), Roendo as Unhas (Paulinho da Viola), Fico Louco (Itamar Assumpção), e Oração (Dani Black), música que inspirou o título da turnê.

Atento aos Sinais tem sonoridade, figurino exuberante e cenário moderno. Com direção musical de Sacha Amback, o show conta com cenário criado por Luis Stein e Milton Cunha. Ocimar Versolato (parceiro de Ney desde 1994) assina mais uma vez o figurino junto Milton Cunha e Marta Reis.

No palco, Ney Matogrosso será acompanhado por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), André Valle (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

Sobre Ney Matrogrosso — Artista referencial da cultura brasileira, Ney Matogrosso é dono de uma carreira marcada pela irreverência e por ousadia em suas performances. Tem mais de 30 discos gravados e se impôs como intérprete de palco por excelência, graças a sua interpretação marcante, capacidade de reinvenção e voz única. Ney é um artista inclassificável (título de um dos seus trabalhos recentes), que mantém durante seus 40 anos de carreira a versatilidade como principal característica.

Serviço:

O quê: Atento aos Sinais – Novo show com o cantor Ney Matogrosso.

Quando: sábado, dia3, às 21 horas,

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão)

Quanto: De R$ 160 a R$ 290