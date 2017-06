A Globo tem em Os Dias Eram Assim um trabalho sem meio termo

Tem tudo de subjetivo, também para a televisão, o gostar ou não gostar de um determinado programa, novela ou série. Os números de audiência apontados, hoje um serviço dividido entre Ibope e GfK, servem para medir desempenhos de cada um isoladamente e até quantificar suas virtudes e desacertos, porém são raros os casos como de Os Dias Eram Assim. No que se refere a ela, verifica-se, o meio termo não existe. Desde o primeiro dia os índices conquistados sempre oscilaram muito próximos a casa dos 20 pontos, só melhorando um pouco agora na inversão de horários com Vade Retro às quintas-feiras. Uma situação interessante: houve, a partir da estreia, a conquista de um público fiel, que a aceita sem restrições e tem demonstrado admiração pelo trabalho, muito provavelmente formado por aqueles que conviveram com fatos daquela época, contra o desconhecimento de outros ou daqueles que se opõem ao fato da série tentar se transformar em “professora de História”. Um cenário bem diferente do que normalmente conseguimos encontrar. E assim, com cores bem definitivas, ela deve seguir até o fim.

Clave de Sol

Depois de Sol Nascente na Globo, João Côrtes está atacando em todas as frentes, incluindo música. Já de alguns dias, ele começou a gravar seu primeiro CD, chamado Elevador Gourmet, produzido pelo músico e arranjador Ed Côrtes, que é nada menos do que seu pai. Elevador contará com releituras de músicas bem conhecidas para o jazz.

Em breve

Izabella Camargo, do jornalismo da Globo, voltou no começo da semana das férias no México. Dias de descanso que ela também aproveitou para organizar seu livro, Dê tempo ao tempo, previsto para ser lançado no ano que vem.

É bom ver

Betty Faria, no alto dos seus 76 anos, com uma longa e bem-sucedida ficha de serviços prestados, será uma das próximas atrações de A Força do Querer. Se nas novelas, como se anuncia, há sempre a busca pela realidade, na vida do lado de fora existem pessoas de todas as idades. É sempre oportuno que se lembrem disso, como a Glória Perez está fazendo agora.

Imposição

Mais que uma homenagem, com toda certeza a participação Betty Faria tem que ser vista como uma necessidade da autora Glória Perez. Que outros tantos atores, com maior tempo de estrada, também possam ser lembrados com maior frequência.

Discussão antiga

Com toda razão de ser, são muitas as reclamações de atrizes e atores, que a partir de uma determinada idade passam a ser esquecidos pela televisão. Ou raramente são lembrados para alguma coisa. Tudo diferente do que faz o cinema, por exemplo. Aqui também temos nossos Robert de Niro, Jack Nicholson, Morgan Freeman, Whoopi Goldberg, Geena Davis, Meryl Streep, Jane Fonda, Diane Keaton, entre outros.

Número 1

Hoje não tem pra ninguém: quem manda no jornalismo da Band é o André Luiz Costa. Mais que uma conclusão, fato que explica muita coisa. Todos os produtos da área estão subordinados a ele e ai de que nem não reze na sua cartilha.

Data marcada

Ficou estabelecido para o próximo dia 12, o lançamento da nova programação da rádio Globo. Todas as providências estão sendo tomadas para a realização de um evento para mercado e imprensa, semana que vem, com a presença de todos os novos contratados.

Em cima disso

O Grupo Globo não conseguiu concluir as obras de seus novos estúdios em Jacarepaguá, algo que só deverá ocorrer entre agosto e setembro, e isso acabou respingando na rádio Globo. Os programas, que deveriam ser feitos de lá, provisoriamente serão apresentados de um estúdio no shopping Downtown.

League em disputa

A briga pelos direitos de transmissão da Premier League, para todas as mídias e relativos às disputas de 2019-2020 e 2021-2022, já está em curso. Hoje o campeonato inglês está nas mãos dos canais ESPN. Propostas têm que ser entregues até a metade do mês.

Indefinido

A Globo, oficialmente, já admite que não vai ser em 5 de junho a apresentação do novo formato do Jornal Nacional. Mais pra frente, segundo a assessoria. O fato é que, mesmo uma estreia importante como essa, envolvendo o principal telejornal do país, acaba sendo ofuscada pelo noticiário de Brasília. É lá que estão concentrados todos os olhares.

Bate-rebate

 No dia 27 deste mês, primeiro em São Paulo, no Sesc Pompeia, vai sair a biografia do Rolando Boldrin. Livro escrito pelo diretor de jornalismo da Cultura, Willian Corrêa, em parceria com Ricardo Taira. E com direito a um show do Boldrin na parceria do Willian, os dois tocando, cantando e contando causos.

 Enquanto as concorrentes ainda quebram a cabeça com a grade deste semestre, a Globo já está com o planejamento na programação de fim de ano. Haverá, por exemplo, a exibição de um especial de Natal com importantes nomes de seu elenco.

 Em relação ao X Factor, a Bandeirantes, oficialmente, afirma que nada mudou sobre o que foi dito no evento de grade realizado em São Paulo no fim de março. A sua nova temporada, a segunda, está confirmada para o segundo semestre. E o Rick Bonadio é o único nome certo até agora.

 Depois dos desafios com Nanda Costa, Paolla Oliveira, Fernanda Lima e Isis Valverde, a jornalista Juliana Sana agora terá Priscila Fantin pela frente. Domingo, no Esporte Espetacular as duas irão disputar a Bravus Race, considerada a maior prova de obstáculo do Brasil, onde os participantes, em sua maioria, são militares e atletas de ponta.

C´est fini

Recuperado de uma gripe que o afastou do SBT e dos estúdios nos últimos dias, Silvio Santos vai pra luta. No próximo sábado, ele irá retomar normalmente sua agenda de gravações. Carlos Alberto de Nóbrega, gripado, continua no estaleiro.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!