Festa do Tite chega à 20ª edição amanhã

Junho está chegando e com ele a maior e mais badalada festa à fantasia de Curitiba, que em 2017 chega à 20ª edição ininterrupta.

A Festa à Fantasia do Tite, considerada a melhor do gênero no Brasil, acontece Amanhã, no Novo Paraná Clube, a partir das 23h.

O palco, especialmente decorado para a ocasião, trará o que há de melhor em tecnologia de som, luzes e efeitos especiais.

Segundo o criador da festa, Tite Clausi, a cada edição o evento atinge resultados mais concretos.

“A edição de 20 anos será muito especial para todos nós. São anos de dedicação e muito trabalho para a nossa festa ser reconhecida como uma das mais queridas do Brasil.

A cada ano o evento toma maiores proporções e fica ainda mais divertido e disputado.”, comenta Tite.

Os ingressos estão à venda pelo Call Center do Alô Ingressos (41) 3042-6262, no site www.aloingressos.com.br, ou nos pontos de venda espalhados pelo país.

Camarotes serão vendidos apenas através do fone (41) 3027-5047 e (41) 9 9982-7474.