Música, literatura e teatro juntos

Uma viagem para adultos e crianças no Estação (foto: Dayana Luiza/Divulgação)

O Shopping Estação abre a programação de junho do Faz de Conta amanhã com o espetáculo “Da Natureza das Coisas”, do grupo BandaLeão, lançado recentemente no Festival de Curitiba.

Com elementos do teatro, música e literatura, o show conta a história de um pássaro e sua primeira viagem.

O animalzinho se perde do seu grupo e assim inicia uma aventura repleta de desafios, conhecendo os quatro cantos do mundo.

Nessa viagem, ele conhece, por exemplo, os costumes do João de Barro e a lenda do tsuru, uma ave sagrada do Japão, aprendendo sobre as diferenças que existem na natureza do planeta.

A apresentação gratuita tem início às 16h no Espaço Faz de Conta (piso L1).