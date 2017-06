Timemania acumula em R$ 26,2 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 1039 da Timemania realizado nesta quinta-feira (1º) em São Paulo não teve vencedor na principal faixa de premiação. As dezenas sorteadas foram: 20, 21, 31, 37, 49, 62, 68. O time do coração foi o Remo-PA. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 26,2 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 6 apostas ganhadoras, R$ 48.054,33 5 números acertados - 416 apostas ganhadoras, R$ 990,13 4 números acertados - 8103 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 80341 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: REMO/PA - 27982 apostas ganhadoras, R$ 5,00

QUINA

O concurso 4398 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 1,2 milhões. Os números sorteados nesta quinta-feira (1º) em Paraíba do Sul (RJ) foram: 08, 20, 68, 70, 78. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 45 apostas ganhadoras, R$ 7.255,74 Terno - 3 números acertados - 3274 apostas ganhadoras, R$ 149,96 Duque - 2 números acertados - 90187 apostas ganhadoras, R$ 2,99

DUPLA-SENA

O concurso 1650 da Dupla Sena realizado nesta quinta-feira (1º) em Paraíba do Sul (RJ) não teve ganhadores nas faixas principais dos dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 3 milhões para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 08, 10, 19, 21, 25, 48. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 01, 05, 13, 30, 40, 50. Confira o rateio: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras, R$ 3.922,91 Quadra - 4 números acertados - 1049 apostas ganhadoras, R$ 72,65 Terno - 3 números acertados - 19733 apostas ganhadoras, R$ 1,93 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras, R$ 3.158,98 Quadra - 4 números acertados - 1237 apostas ganhadoras, R$ 61,61 Terno - 3 números acertados - 20203 apostas ganhadoras, R$ 1,88