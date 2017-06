Gaeco denuncia fraudes em alvarás em Curitiba

O coordenador do Gaeco, Leonir Batisti: investigação se refere principalmente ao segundo semestre de 2016 (foto: Franklin de Freitas)

O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Curitiba, deflagrou nesta quinta-feira (1) a Operação Al Barã, que investiga irregularidades na concessão de alvarás e licenciamentos pela Secretaria Municipal de Urbanismo de Curitiba. A investigação refere-se a fatos ocorridos na gestão do ex-prefeito, Gustavo Fruet.

Foram expedidos pela 13ª Vara Criminal da capital oito mandados de prisão temporária, relacionadas à divisão de propinas recebidas em troca de regularizações, sete mandados de condução coercitiva (quando a pessoa é conduzida para ser ouvida na mesma data), que envolvem principalmente pessoas que buscaram o grupo para facilitar a concessão dos documentos, e 12 mandados de busca e apreensão realizados em salas da Secretaria Municipal e em residências. Os mandados foram cumpridos em Curitiba e Colombo.

Segundo o coordenador do Gaeco, Leonir Batisti, a investigação se refere principalmente ao segundo semestre de 2016.