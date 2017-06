Filme sobre Voldemort ganha autorização da Warner e vai sair

Voldemort - Origins of the Heir, um spin-off produzido por fãs da saga Harry Potter, deve realmente sair do papel. Segundo os diretores do filme, a Warner Bros autorizou a produção do longa-metragem. "Tudo que posso dizer é que tivemos uma reunião com a Warner e eles nos liberaram para fazer o filme. Sem fins lucrativos, obviamente", revelou o diretor Gianmaria Pezzato, em entrevista ao site Polygon. O enredo principal é a história do vilão da saga escrita por J.K Rowling. "Nossa ideia é mostrar como Tom Riddle se tornou Voldemort", comentou Pezzato. A expectativa é de que Voldemort - Origins of the Heir esteja disponível no YouTube até o fim de 2017.

Curitiba vai receber unicórnios e circo chinês

Curitiba vai receber, em agosto, o espetáculo "Guardiões dos Unicórnios". As apresentações celebram os 20 anos do Circo Imperial da China, que retorna a Curitiba depois de oito anos. A capital paranaense será a segunda cidade do Brasil a receber a turnê mundial. Os espetáculos da trupe chinesa acontecerão em uma megaestrutura instalada no estacionamento do shopping. As vendas dos ingressos começam nesta semana, no ParkShoppingBarigüi.

Netflix cancela Sense8 após duas temporadas

A série Sense8 foi cancelada pela Netflix. A informação foi divulgada pelo site Show Patrol e confirmada pelo ator Brian Jacob Smith no Twitter. Sense8 teve duas temporadas e mostrava um grupo de pessoas que descobriam ter poderes especiais em várias partes do mundo. Pelas redes sociais os fãs lamentaram a decisão da Netflix e pediram que o serviço de streaming reveja a decisão.

Foo Fighters lança primeira música inédita desde 2015

A banda americana Foo Fighters surpreendeu seus fãs ontem e lançou Run, primeira música inédita desde o EP Saint Cecilia de 2015. Pelo Twitter, a banda anunciou aos fãs a nova faixa com post e escreveu "Acorde. Corra por sua vida comigo!". O videoclipe, lançado juntamente com a faixa, foi dirigido por Dave Grohl, vocalista e guitarrista da banda, que produz uma espécie de viagem ao tempo com os integrantes da banda caracterizados como idosos.

