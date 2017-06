São Paulo recebe proposta de R$ 65 mi por Luiz Araújo e Thiago Mendes

JOSÉ EDUARDO MARTINS E PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rogério Ceni pode perder duas das principais peças do elenco são-paulino. O clube recebeu uma oferta milionária para negociar o atacante Luiz Araújo e o volante Thiago Mendes. Segundo publicou o "Yahoo" e a reportagem confirmou, o Lille acenou com 18 milhões de euros (R$ 65,5 milhões) para fechar o negócio com os dois jogadores. Durante a tarde desta quinta-feira (1º), o diretor executivo de futebol tricolor, Vinícius Pinotti, ficou reunido com representantes do clube francês e dos jogadores. A transação por Luiz Araújo está mais perto de ser concretizada. O Lille ofereceu 10,5 milhões de euros para contratá-lo, sendo que o São Paulo tem 70% dos direitos do atleta e os 30% restantes são do Mirassol. O Lille já havia negociado com o jogador no início da temporada. O clube clube francês chegou até a oferecer R$ 23 milhões, mas o São Paulo recusou a proposta. Vale se destacar também que Rogério Ceni havia pedido para que o jogador fosse mantido no elenco. No caso de Thiago Mendes, o negócio ainda está em fase inicial. Os franceses acenaram com 7,5 milhões de euros pelo atleta, que tem 80% dos seus direitos vinculados ao São Paulo, o restante é do Goiás. O volante foi uma solicitação do treinador Marcelo Bielsa, que vai comandar o Lille na próxima temporada. De acordo com a apuração da reportagem, o jogador ficou empolgado com a possibilidade de atuar no futebol europeu.