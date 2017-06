BPTran recolhe Dodge Charger do Toretto curitibano

Após o post do “Toretto curitibano” viralizar na página Curitiba Mil Grau, os leitores ficaram curiosos sobre o que tinha acontecido com o Dodge Charger autuado pelo BPTran. O carro foi autuado na Avenida Água Verde, 1714, por conta de algumas infrações de trânsito, das quais você pode ao lado. E acabou recolhido.

Fato

Da Rússia brasileira

O “KondZilla curitibano”

A cena do rap de Curitiba é muito rica. MCs, DJs e beatmakers vêm provando isso cada vez mais, lançando constantemente materiais de qualidade.

Marlon Ramos Film é um filmmaker que está se destacando nesse meio, com produções audivisuais de alto nível muito bem produzidas. As mais recentes produções são os videoclipes ‘Nossa Lei – Hupalo, Minel e DaLua’ e ‘Arquivo 01 – Pleiad’:

http://www.curitibamilgrau.com.br/conheca-marlon-ramos-film-o-kondzilla-curitibano/

Video da semana

Conheça o melhor canal de dayli vlogs de Curitiba

http://www.curitibamilgrau.com.br/conheca-o-melhor-canal-de-dayli-vlogs-de-curitiba/

De Araucária