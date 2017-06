Polícia russa prende criança de 10 anos que lia 'Hamlet' na rua

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma criança russa foi levada pela polícia, neste sábado (27), ao ler versos de "Hamlet" em uma rua no centro de Moscou. O menino, de 10 anos, gritava enquanto era levado. O garoto declamava os versos de Shakespeare enquanto transeuntes depositavam trocados em um saco que ele deixou em sua frente. O momento da detenção foi registrado por testemunhas indignadas, que postaram vídeos na internet. A política argumentava que era uma criança abandonada ou que ela estava sendo forçado a pedir esmolas. De acordo com as agências de notícias, no vídeo é possível ver uma mulher tentando impedir que o menino fosse levado, chamando-o pelo nome e dizendo conhecer seus pais. Ao canal russo NTV, o pai do garoto, Iliá Skavronski, disse que o garoto não estava pedindo esmola. Skavronski disse que o filho estuda teatro e que gosta de fazer declamação na rua para superar sua insegurança. O pai disse ainda que o a madrasta do garoto o estava observando, enquanto lia um livro de longe. Ela se envolveu em uma confusão com os policiais ao tentar impedir que o enteado fosse preso e foi denunciada por desacato a autoridade. Já o pai recebeu a denúncia de abandono de menor.