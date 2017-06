Atirador abre fogo em hotel-cassino nas Filipinas e se suicida, diz polícia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem armado invadiu o hotel-cassino Resorts World Manila, fez vários disparos e ateou fogo a mesas de apostas do complexo de entretenimento em Manila, capital das Filipinas, pouco depois da meia-noite desta sexta-feira (2) -13h de quinta-feira (1º) em Brasília. Ao menos 30 pessoas ficaram feridas -não há relato de mortes. Vídeos de hóspedes e clientes do cassino divulgados na internet mostravam o desespero de quem estava no local.

Inicialmente, a polícia informou que o atirador havia fugido. Mais tarde, Oscar Albayalde, chefe do escritório policial de Manila, afirmou que o autor do ataque cometeu suicídio. "Ele ateou fogo a si mesmo." Mais cedo, a empresa que administra o cassino informou que o local estava interditado, "depois de informes de disparos [efetuados] por homens não identificados". "A companhia está trabalhando estreitamente com a polícia nacional para garantir que todos os clientes e funcionários estejam a salvo", acrescentou a nota.

As explicações do incidente, até a noite desta quinta eram desencontradas. A milícia terrorista Estado Islâmico disse, em comunicado, que o atirador agiu em nome da facção. O chefe da polícia de Manila, contudo, afirmou que não havia indícios de que o tiroteio tivesse relação com terrorismo e que o episódio teria sido uma tentativa de assalto. As autoridades já teriam tomado o controle da situação e era possível que o EI tivesse reivindicado a autoria como forma de propaganda. O complexo do Resorts World fica em frente a um dos terminais do aeroporto internacional de Manila.

COMBATE AO EI

Na última passada, o presidente filipino, Rodrigo Duterte, impôs a lei marcial em toda Mindanao (sul) para por fim ao que ele chamou de ameaça crescente do Estado Islâmico na região. A declaração da lei marcial ocorreu logo após militantes realizarem atos de violência na cidade de Marawi (sul), que fica a 800 km de Manila. O ataque desta quinta ocorre em meio a uma ofensiva do governo filipino contra milícias ligadas à facção extremista Estado Islâmico. Duterte alertou na semana passada que ele pode vir a estender a lei marcial para o resto do país se a ameaça terrorista se espalhar.