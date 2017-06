Cruzeiro segura a Chapecoense e avança na Copa do Brasil

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Chapecoense e Cruzeiro empataram em 0 a 0 nesta quinta-feira (1º), na Arena Condá, em Chapecó. O resultado garantiu o time mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil, já que a partida de ida terminou em 1 a 0 para o clube celeste. Após a partida ser encerrada, o grupo de arbitragem foi alvo de muitas reclamações do time da Chape, por causa das paralisações provocadas pelos cruzeirenses no duelo. O quarto árbitro Evandro Tiago Bender deixou o campo com o rosto sangrando após ser atingido por um objeto lançado pela torcida. Os jogadores dos dois times ainda protagonizaram uma confusão na entrada para os vestiários. Das oito equipes brasileiras que disputaram ou ainda disputam a Taça Libertadores deste ano, sete se garantiram nas quartas do torneio nacional —apenas a Chape não seguiu em diante na Copa do Brasil. A Chapecoense jogou boa parte do jogo no campo de ataque, afinal era quem precisava fazer o resultado. Sem conseguir entrar tocando a bola, a solução foi apelar para as bolas alçadas na área do Cruzeiro. Nas cobranças de lateral de Reinaldo ou em faltas, assim chegava a Chapecoense. A estratégia levou bastante perigo ao gol defendido por Fábio, mas não foi efetiva. Se no primeiro tempo a Chape ficou bastante tempo perto da área cruzeirense, na etapa final a equipe mineira conseguiu equilibrar um pouco mais as coisas. Deixando de lado a formação com três volantes, com Rafinha entrando na equipe, o Cruzeiro conseguiu sair um pouco mais. O time celeste teve chances com Ábila, Raniel e o próprio Rafinha para fazer o gol, mas todos finalizaram para fora. Porém, apesar de uma pressão menor, o Cruzeiro levou uma bola no travessão, em chute de Reinaldo. Na próxima segunda-feira, dia 5, o Cruzeiro vai conhecer seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. A partir de agora, o sorteio na competição é livre. Portanto, o Cruzeiro pode pegar qualquer um dos demais classificados, que são: Atlético-MG, Atlético-PR, Botafogo, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Santos. Cruzeiro e Chapecoense vão se enfrentar novamente neste domingo (4), às 19h, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes somaram sete pontos de nove disputados até agora, mas a equipe catarinense leva vantagem nos critérios de desempate e está na liderança. CHAPECOENSE Jandrei, Apodi, Luiz Otávio, Victor Ramos e Reinaldo; Luiz Antônio (Niltinho), Andrei Girotto e Nadson (Neném); Rossi, Wellington Paulista (Túlio de Melo) e Arthur. Treinador: Vagner Mancini CRUZEIRO Fabio, Lucas Romero (Rafinha), Léo, Kunty Caicedo e Diogo Barbosa; Hudson, Henrique, Ariel Cabral, Thiago Neves (Lucas Silva) e Alisson; Ramón Ábila (Raniel). Treinador: Mano Menezes Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Juiz: Pericles Bassols Pegado Cortez (PE) Cartões amarelos: Rossi, Neném e Reinaldo (CHA); Henrique, Romero, Ariel Cabral, Diogo Barbosa e Fábio (CRU)