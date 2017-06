Federação francesa de tênis promete estátua para Nadal em Roland Garros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da FFT (Federação Francesa de Tênis), Bernard Giudicelli, anunciou nesta quinta-feira (1º) que o espanhol Rafael Nadal terá uma estátua no complexo de Roland Garros, em Paris. O tenista tenta nesta temporada seu décimo título do torneio. "Ele é um monstro. Terá uma estátua de qualquer forma, ganhando dez vezes ou ficando com nove", disse Giudicelli, em entrevista ao canal Eurosport. Nadal enfrenta ainda nesta quinta o georgiano Nikoloz Basilashvili, em confronto que vale uma vaga nas oitavas de final de Roland Garros. O espanhol já faturou o título do Slam francês em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.