Operação Regressus mira quadrilha de traficantes em Cascavel

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Oito integrantes de uma quadrilha envolvida no tráfico de drogas e outros crimes na cidade de Cascavel são alvos da “Operação Regressus”, deflagrada nesta sexta-feira (2) pela Polícia Civil, com apoio do GOA (Grupamento de Operações Aéreas) e policiais militares. Foram destacados 132 policiais para os cumprimentos dos mandados de prisão preventiva e de mais 32 de busca e apreensão.

A ação tem o apoio de policiais da delegacia de Cascavel, Laranjeiras, Foz do Iguaçu Toledo, da Divisão de Narcóticos (Denarc) de Cascavel, do 5.o Comando Regional e do 6.o Batalhão da Polícia.

Todos os alvos têm passagem policial.

Mais informações serão repassadas em entrevista coletiva marcada para as 10 horas, na 15.a SDP de Cascavel (End: Rua da Bandeira, 1262, Centro, Cascavel).