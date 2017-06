Eurico demite Cibele em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ruy se enfurece com Cibele. Shirley avisa a Dantas que o exame de corpo de delito de Cibele foi negativo. Jeiza descobre que a Polícia Civil conseguiu o nome do homem que estava na gravação telefônica. Eurico demite Cibele. Caio consegue revogar a medida protetiva de Cibele. Ritinha comenta com Marilda que irá procurar um lugar no Rio de Janeiro para trabalhar como sereia. Joyce lamenta com Irene ter se apegado ao filho de Ritinha. Simone questiona Silvana sobre sua viagem a São Paulo. Abel implora que Jeiza não aceite o convite de Ritinha. Shirley recrimina Cibele por suas atitudes. Ivana se perturba com os comentários de Ruy ao vê-la usar suas roupas para sair com Cláudio. Jeiza comemora o mandado de prisão expedido para Rubinho.