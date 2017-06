Dois municípios do Paraná terão eleição no domingo

(foto: Divulgação)

Os eleitores das cidades paranaenses de Guaraqueçaba e Moreira Sales voltarão às urnas neste domingo (4) para eleger novos prefeitos. Um novo pleito foi convocado em cada uma dessas cidades após os eleitos em 2016 terem os registros de candidatura cassados pela Justiça Eleitoral.

Em Guaraqueçaba, o mais votado para o cargo nas eleições de 2016, Riad Said Zahoui, teve o registro de candidatura indeferido. Ele foi considerado inelegível pela Justiça Eleitoral por ter tido o mandato anterior cassado por compra de votos e abuso de poder político e econômico.

No caso do município de Moreira Sales, o mais votado nas eleições do ano passado foi Hugo Berti. Ele teve o registro de candidatura negado em decisão final do TSE, após ficar inelegível por condenação de improbidade administrativa.