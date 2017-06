Denúncia anônima em Antonina leva até caçadores de macaco

(foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Dois homens foram presos em flagrante no final da tarde quarta-feira (31) por caça ilegal na cabeceuira do Rio Mergulhão, em Antonina, no Litoral do Paraná. Eles estavam com armas de fogo caçando animais silvestres. Na mochila de um deles os policiais militares encontraram um macaco morto.

Uma denúncia anônima fez com que a equipe policial entrasse na mata e encontrasse um acampamento, após alguns quilômetros percorridos por uma trilha. Após uma “campana”, a equipe encontrou os dois caçadores, ambos com espingardas.

A Polícia Militar Ambiental deu voz de prisão para os caçadores pelos crimes de caça e porte ilegal de arma de fogo. Os dois foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Antonina.