Casal morre atingido por caminhão após atropelar morador de rua em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um casal morreu atropelado por um caminhão após tentar prestar socorro a um morador de rua atropelado por eles no km 2 do trecho oeste do Rodoanel, em Perus, no extremo da zona norte. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (1º). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o casal seguia pela rodovia no sentido Perus, quando foi surpreendido por um morador de rua que caminhava pela estrada. O piloto não conseguiu frear a tempo, atropelou o andarilho e caiu junto com a passageira na pista. Quando tentavam resgatar o morador de rua, o casal acabou também sendo atropelados por um caminhão. Os corpos dos três foram levados para o Instituto Médico Legal central. O motorista do caminhão seguiu para o 33º DP (Pirituba), onde a ocorrência foi registrada. Segundo a CCR Rodoanel, a pista ficou bloqueada por quase duas horas.