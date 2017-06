'É um momento de compartilhar o que é bom', diz Marina Ruy Barbosa sobre casamento na Tailândia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após revelar que se casou em uma cerimônia budista na Tailândia em julho de 2016, a atriz Marina Ruy Barbosa falou, nesta quinta (1), sobre a bênção budista que ela e o empresário Xandi Negrão receberam de um monge local. O "segredo", na época, foi revelado apenas para as famílias do casal. "A bênção é um momento de entrar em contato e compartilhar o que é bom, especialmente em um sentido divino. Cada um tenta fazer contato com a força de bondade em si para dividir esta energia e amor sempre", disse a artista em publicação compartilhada na rede social Instagram. Em outubro, o casal celebrará novamente a união em outubro. A cerimônia acontecerá em Goiás, numa capela dentro da fazenda da família de Xandi. No dia seguinte, os dois darão uma festa na casa dos pais do noivo na cidade de Campinas (SP).