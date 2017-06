São Paulo acerta venda de Luiz Araújo para o Lille

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou a venda de Luiz Araújo. O atacante foi negociado com o Lille, da França, por 10,5 milhões de euros (R$ 38,3 milhões). A transação foi fechada nesta sexta-feira (2) e só falta o jogador assinar o contrato com o clube francês. O São Paulo vai receber 8 milhões de euros e o restante ficará com o Mirassol, que revelou o atleta. O São Paulo deve anunciar oficialmente a transação no início da próxima semana e Luiz Araújo só poderá ser transferir a partir da próxima sexta-feira (9), quando será aberta a janela de transferência para a França. O Lille já havia negociado com o jogador no início da temporada. O clube francês chegou até a oferecer R$ 23 milhões, mas o São Paulo recusou a proposta. Vale se destacar também que Rogério Ceni havia pedido para que o jogador fosse mantido no elenco. Quem também está perto de deixar o clube é o volante Thiago Mendes. A pedido do treinador Marcelo Bielsa, os franceses do Lille fizeram uma oferta por ele de 7,5 milhões de euros, que tem 80% dos seus direitos vinculados ao São Paulo, o restante é do Goiás. De acordo com a apuração do UOL Esporte, o jogador ficou empolgado com a possibilidade de atuar no futebol europeu. Segundo pessoas envolvidas na negociação, o Lille está muito perto de fechar também a contratação de Thiago Mendes. No entanto, o São Paulo nega que tenha acertado com os franceses e ainda tenta segurar o meio campista, que é um dos principais jogadores do elenco de Rogério Ceni.