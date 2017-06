Nadal atropela Basilashvili, cede apenas um game e avança em Roland Garros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafael Nadal confirmou que é sério candidato à conquista do seu décimo título em Roland Garros. Nesta sexta-feira (2), o tenista, quarto colocado no ranking da ATP, atropelou o georgiano Nikoloz Basilashvili, que aparece na 63ª posição, vencendo por 3 sets a 0, com parciais de 6/0, 6/1 e 6/0. Com o resultado, o espanhol se classificou para as oitavas de final do Grand Slam. Nadal começou o jogo arrasador. Sem dar chances para Basilashvili, o espanhol aplicou um pneu no primeiro set, fechado com 6 a 0 em apenas 39 minutos. O roteiro da segunda parcial não foi diferente. Nadal somou quebras até abrir 5 a 0. O sexto game do set foi o primeiro vencido por Basilashvili na partida. Mesmo assim, o espanhol não teve dificuldades para fechar com 6 a 1. Sem conseguir entrar no jogo, Basilashvili teve seu primeiro saque da terceira parcial quebrado por Nadal. O tenista espanhol não aliviou, conseguiu mais dois pontos no serviço do adversário e aplicou outro pneu, fechando com novo 6 a 0 após apenas 1h30 de jogo. Nas oitavas de final, Nadal vai enfrentar o compatriota Roberto Bautista Agut, 18º colocado no ranking da ATP.