Produção industrial avança 0,6% no melhor abril desde 2013

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produção industrial brasileira fechou abril com crescimento de 0,6% frente a queda de 1,3% registrada em março. É o melhor resultado desde abril de 2013 quando a pesquisa registrou 0,9%. No entanto, o resultado acumulado nos primeiros quatro meses do ano é negativo: 0,7%. As informações fazem parte da PIM-PF (Pesquisa Industrial Mensal Produção Física Regional), divulgada nesta sexta (2) pelo IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística). As informações são da Agência Brasil. Os dados indicam que a alta de abril, na série livre de influências sazonais, elimina parte da queda de 1,3% verificada em março. A pesquisa também indica, por outro lado, que quando comparado com abril de 2016 (série sem ajuste sazonal), o total da indústria apontou recuo de 4,5% em abril último, registrando a queda mais intensa nesta base de comparação desde os -7,5% de outubro do ano passado. Com o recuo de 3,6% em abril de 2017, a taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos doze meses, prosseguiu com a redução no ritmo de queda iniciada em junho do ano passado, quando a retração foi de 9,7%. O crescimento de 0,6% anotado entre março e abril deste ano reflete, segundo o IBGE, expansão em três das quatro grandes categorias econômicas e em 13 dos 24 ramos da indústria pesquisados.