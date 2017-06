Soares e Murray avançam às oitavas em Paris; Dupla de Melo é eliminada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quinta cabeça-de-chave do torneio de duplas de Roland Garros, a parceria formada pelo brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray avançou para as oitavas de final do Grand Slam de Paris ao derrotar nesta sexta-feira (2) os russos Mikhail Elgin e Karen Khachanov por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/6 (7-2). Após domínio total no primeiro set, Soares e Murray enfrentaram mais resistência no segundo set e tiveram dificuldades para conseguir fechar o jogo. Primeiro, desperdiçaram duas chances de vencer com 5 a 3 no placar. No game seguinte, mesmo com o saque a favor, a parceria desperdiçou três "match points' e precisou do tie-break para passar de fase. Após o jogo, Soares comentou as dificuldades na partida e comemorou o fato de guardar energias para o jogo de duplas mistas, ainda nesta sexta-feira. "Foi um jogo duro. Tivemos dois match points com 5 a 3 no segundo set e mais três sacando, mas mantemos a calma e conseguimos a vitória em dois sets. Deu para salvar um pouco de energia para as duplas mistas", disse em entrevista ao canal "Band Sports". Na chave de duplas, Soares retorna à quadra ao lado de Jamie Murray para encarar a parceria vencedora do duelo entre Treat Huey/Denis Istomin e Rohan Bopanna/Pablo Cuevas. Soares e Murray vêm de um 2016 de brilho no circuito de tênis, com as conquistas do Aberto da Austrália e dos Estados Unidos. Porém, nesta temporada, a dupla falhou na defesa do título em Melbourne, amargando derrota na primeira rodada. Em Roland Garros, Soares e Murray buscam o primeiro título da parceria. MARCELO MELO Outro brasileiro que entrou em quadra nesta sexta-feira não teve o mesmo sucesso. Ao lado do polonês Lucasz Kubot, Marcelo Melo foi derrotado pelo americano Ryan Harrison e o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 6/7 (5-7) e 6/3. O brasileiro tinha a possibilidade de voltar ao número um do ranking de duplas caso vencesse o torneio, mas a eliminação precoce acabou com as chances de ele chegar ao topo mesmo em caso de tropeços de rivais.