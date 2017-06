Inter não consegue acordo, fica sem Moledo e breca saída de Ernando

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional tentou, mas não conseguiu contratar Rodrigo Moledo outra vez. Depois de apresentar proposta e encaminhar acerto, o Inter viu o Panathinaikos (GRE) recuar e derrubar a operação. Sem o reforço, o time gaúcho botou o pé no freio na conversa que liberaria Ernando. O zagueiro, no Beira-Rio desde 2014, tinha negociação com o Coritiba. Moledo e Inter já tinham até acordo salarial. O Panathinaikos havia aceitado a oferta do clube gaúcho, mas na última hora mudou de ideia. O zagueiro, em reflexo a decisão dos dirigentes gregos, pediu para ficar fora da última rodada do campeonato nacional. A troca no comando técnico do Internacional, com Antonio Carlos Zago sendo substituído por Guto Ferreira, não chegou a afetar diretamente nas tratativas. Moledo é, como mostrou o UOL Esporte, um alvo antigo do Inter. Desde dezembro, o time gaúcho tenta acerto. MOLEDO X ERNANDO Como não conseguiu contratar Rodrigo Moledo, o Inter paralisou temporariamente a conversa com o Coritiba por Ernando. Titular até o ano passado, o zagueiro havia iniciado tratativas para jogar no clube paranaense por empréstimo. Ernando só será liberado caso um novo zagueiro seja contratado. Moledo está fora de cogitação, no momento, e o Internacional deve passar a prospectar outros nomes. Desta vez, já com participação de Guto Ferreira no processo. A decisão de manter Ernando, 29 anos, no elenco, tem ligação com o aspecto quantitativo. Marcado pela torcida após o rebaixamento, o jogador é uma das cinco opções para a função. Além dele, o grupo principal conta com Léo Ortiz, Victor Cuesta e Klaus. Danilo Silva, contratado para herdar a vaga de William -vendido ao Wolfsburg, também pode ser improvisado na zaga, mas é tratado internamente como lateral.